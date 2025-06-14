Місцеві бюджети Прикарпаття отримали майже 448 мільйонів гривень плати за землю з початку року

За п’ять місяців 2025 року до місцевих бюджетів Івано-Франківщини надійшло 447,9 мільйона гривень земельного податку та орендної плати. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 80,5 мільйона гривень.

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Про це повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області.

Основну частину надходжень — майже 90% — забезпечили юридичні особи, які сплатили 388,6 мільйона гривень. Внесок фізичних осіб склав 59,2 мільйона гривень.

Нагадаємо, земельний податок є місцевим і у повному обсязі надходить до бюджетів територіальних громад. Відповідно до Податкового кодексу України, власники та користувачі земельних ділянок сплачують податок з моменту реєстрації права власності або користування і лише за фактичний період володіння чи користування ділянкою впродовж поточного року.

Завдяки стабільним надходженням плати за землю громади Прикарпаття отримують важливий ресурс для розвитку.