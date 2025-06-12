Куратор з фсб спробував завербувати неповнолітню франківку, щоб здійснити масштабний теракт

Завдяки інформкампанії «Спали» ФСБшника» СБУ та Нацполіція запобігли теракту в центрі Івано-Франківська.

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Пише Правда.іф з посиланням на Управління СБ України в Івано-Франківській області

Контррозвідка Служби безпеки, Національна поліція та прокуратура запобігли масштабному теракту в Івано-Франківську. За результатами дій на випередження заблоковано спробу фсб підірвати саморобний вибуховий пристрій (СВП) у центральному парку міста.

Плани ворога вдалося зірвати завдяки 15-річній місцевій школярці, яка завчасно звернулася до чат-бота СБУ «Спали» ФСБшника» і повідомила про наміри окупантів завербувати її для вчинення теракту.

“За матеріалами справи, на месенджер дівчини вийшов співробітник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на співпрацю. Під час проведення оперативної комбінації правоохоронці дізналися, що за інструкцією окупантів неповнолітня мала виготовити СВП, «підсилити» його гайками та заховати у термос”, – йдеться у дописі.

Щоб не викликати підозр у рідних, куратор з фсб доручив дівчині збирати вибуховий пристрій в орендованій квартирі.

Згодом російський спецслужбіст повідомив неповнолітній, що вона має доставити захований СВП до міського парку в годину пік, коли там буде максимальна кількість людей.

У цей момент фсб планувала дистанційно підірвати вибухівку разом із неповнолітньою «агенткою».

Таким чином рашисти сподівалися не лише вбити якомога більше цивільних мешканців, але й ліквідувати «виконавицю» як «зайвого свідка».

Коли дівчина відмовилась відносити вибуховий пристрій до центру міста, російський спецслужбіст почав погрожувати тим, що «здасть» її до СБУ.

Утім, українські правоохоронці супроводжували кожен крок неповнолітньої. Завдяки цьому вдалося не тільки запобігти теракту, а й задокументувати весь процес його підготовки – від вербування школярки до спроби її підриву рашистами.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини), встановлюються всі особи рашистів, що можуть бути причетні до організації теракту.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за координації з обласною прокуратурою та поліцією.

Служба безпеки України нагадує: щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ «Спали» ФСБшника» – t.me/spaly_fsb_bot.