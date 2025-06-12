У Карпатах травмувався турист із Києва

11 червня близько 15:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про травмування туриста на вершині Сивуля Мала, що розташована на межі Івано-Франківського та Калуського районів.

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Постраждалим виявився 21-річний житель Києва, який повідомив, що під час руху вершиною травмував ногу і не може самостійно пересуватися.

Для надання допомоги на місце події направили рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення з Івано-Франківська.

Фахівці оперативно дісталися до травмованого, надали йому домедичну допомогу та супроводили до села Гута Івано-Франківського району.