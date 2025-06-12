Посадовця Івано-Франківської РДА Сергія Сікору, який вчинив конфлікт з військовим, звільнять з роботи

Головного спеціаліста відділу інфраструктури, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації Сергія Сікору, який вчинив конфлікт з військовослужбовцем увечері 10 червня у центрі Івано-Франківська, звільнять з роботи.

Про це у коментарі Суспільному повідомив голова Івано-Франківської РДА Роман Боднар.

За його словами, Сергій Сікора почав працювати в райдержадміністрації з квітня 2025 року. Він професійно виконував свої обов’язки й конфліктів з колегами-ветеранами досі не мав.

“У нашій Івано-Франківській районній державній адміністрації працюють шість колишніх військових. Це — ветерани, звільнені з військової служби, й майже всі звільнені після поранень. Конфліктів не виникало взагалі. Сергій Сікора є людиною, яка вміє працювати на результат. У нього 20 років стажу, і він розуміється у відповідній сфері. На жаль, черги з охочими у держадміністраціях чомусь немає. І, на жаль, коли чують зарплату 8500 гривень, навіть ті одиниці, які приходять, вони одразу розвертаються”, — розповів Роман Боднар.

Поведінку Сергія Сікори під час інциденту із військовим голова РДА вважає порушенням дисципліни. Відтак планує звільнити колегу з посади.

“З паном Сергієм була домовленість, що він не порушує дисципліну. Факт порушення був у вечірній час, не в робочий, але все одно було. Факт махання посвідченням був. Тобто при всій повазі до нього, як голова районної адміністрації я все-таки ухвалив рішення його звільнити”, — пояснив Роман Боднар.

Що відомо про інцидент на “стометрівці” в Івано-Франківську між Сергієм Сікорою та військовим

Увечері 10 червня 2025 року на “стометрівці” в Івано-Франківську стався конфлікт між головним спеціалістом відділу інфраструктури, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Івано-Франківської РДА Сергієм Сікорою військовослужбовцем.

Зі слів військового, посадовець його вдарив та погрожував, демонструючи своє посвідчення. Свою причетність до побиття бійця Сергій Сікора заперечив, а ситуацію та відео назвав підставою.

Поліція почала перевірку інциденту.