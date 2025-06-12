Погода в Івано-Франківську та області 12 червня

12 червня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вдень можливі пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 9-11° тепла, вдень — 18-20° тепла.

По області вночі прогнозують 8-13°, вдень — 16-21° тепла.

У високогір’ї Карпат вночі — 3-8°, вдень — 12-17° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду, можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.