Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
12 червня – 200 років від дня народження Антона Шнайдера (1825-1880), краєзнавця, автора «Енциклопедії краєзнавства Галичини»
– 130 років від дня народження Петра Кривоносюка (1895-1983), педагога, краєзнавця, сотника УГА, уродженця с. Воскресинці Коломийського району (нині Коломийської міської територіальної громади Коломийського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.