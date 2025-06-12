Кличко передав батальйону «Свобода» майже 2500 дронів, всюдиходи та системи РЕБ

«Відвідав бійців батальйону «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Нацгвардії України, які перебувають на ротації. А деякі з них відновлюються після поранень. Від громади Києва передав на фронт бійцям цього батальйону ще майже 2500 БпЛА різних типів. Відправили на передову й кілька десятків систем РЕБ, зокрема автомобільних та окопних. 2 транспортних всюдиходи та інше вкрай необхідне оснащення», – повідомив Віталій Кличко.

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Зокрема, Кличко передав бійцям «Свободи» 2225 fpv-дронів, майже 60 денних розвідувальних БпЛА Mavic та майже 140 нічних Mavic, а також 3 бомбери, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.