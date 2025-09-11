Директор з Городенки став зіркою соцмереж

Директор Городенківського ліцею імені Антона Крушельницького Микола Олексин став справжнім хітом у Facebook. Він іронічно “попросив” учнів прийти на заняття в шортах, а не в штанах.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Mykola Oleksyn



На відео Микола Олексин зустрічає учнів і з посмішкою каже, що їм буде спекотно у штанях, натякаючи, що комфорт — важливіший за норми. Ця іронічна позиція стала прямою відповіддю на інцидент у Києві, де директорка однієї зі шкіл не пустила дітей на уроки через шорти.

Відео можна переглянути на сторінці у Фейсбук.