Що відомо про смерть “Пана, дайте пару копійок”

10 вересня 2025 року на 70-му році життя відійшов у засвіти Василь Парфан, відомий більшості франківчанам, як “Пане, дайте пару копійок”.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Галицький кореспондент.

Він народився 14 січня 1955 року. Чин похорону відбудеться у рідному селі Підгір’я.

Громадський активіст та блогер Ростислав Шпук тривалий час опікувався “Паном, дайте пару копійок”. Він неодноразово допомагав йому з лікуванням та підтримував зв’язок.

Ростислав Шпук розповів, що напередодні Василь Парфан, або як його ще називали – Франківський Кант, зателефонував до нього. Розпитав про здоров’я та коли зустрінуться. Однак так і не встигли це зробити.

За попередньою інформацією, “Пан, дайте пару копійок” йшов вулицею Мазепи і раптово впав. Медики намагались його реанімувати, але, на жаль, безуспішно.

“Здається, помер таки від інсульту. Недавно ми всім миром його від цього врятували, виявилось, не надовго. Такий конфліктний, але душевний нонконформіст, публічний самітник, що не давав дорогу машинам, бо відвів собі четвертину правої смуги. Поступився просто на дорозі лише життям, відсьогодні у нього окрема власна смуга, біла”, – додав Шпук.

“Пан, дайте пару копійок” став символом Івано-Франківська. Мешканці Івано-Франківська можуть не знати прізвищ місцевих губернаторів, письменників, художників, найвидатніших політиків чи громадських активістів, але кожен, хто бодай раз гуляв “стометрівкою”, знає жебрака Пане Дайте Пару Копійок. Щодня на одному й тому ж місці, щоразу легендарна фраза: «Пане, дайте пару копійок», а для дівчат: «Пані, файну маєш сраку». Від зірки інтернет-роликів та колажів чимало людей тікають, бо бояться отримати від старого «по сраці» його легендарним коштуром.

Декілька разів “Пана, дайте пару копійок” били невідомі. Також під час пандемії короновірусу він зазнав 50% ураження легень. Ростислав Шпук неодноразово оголошував збір коштів для лікування Франківського Канта. Також ще 4 роки тому його увіковічнили в скульптурі.