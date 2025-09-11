Дорога до віддаленого села: на Прикарпатті хочуть відремонтувати трасу Т-09-06 до с. Бистриця

Однією із проблемних на Прикарпатті є дорога державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ – Бистриця.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук.
Торік розроблено проєктно-кошторисну документацію на її капітальний ремонт. Довжина дороги, яку потрібно відремонтувати, – 22,8 км.
На сьогодні триває погодження тендерної документації. Опісля буде оголошено процедуру закупівлі та укладено договір.
Ремонт дороги здійснюватиметься поетапно — в межах затверджених бюджетних призначень, за умови співфінансування з державного та місцевих бюджетів.
“Об’єднуємо зусилля й працюємо поступово задля вирішення проблемних питань”, – йдеться в дописі.