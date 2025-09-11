ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Розбита дорога з калюжами в селі, весна
Диван на коліщатках в темній вітальні

Дорога до віддаленого села: на Прикарпатті хочуть відремонтувати трасу Т-09-06 до с. Бистриця

Автор: Уляна Роднюк
11/09/2025 21:35
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Однією із проблемних на Прикарпатті є дорога державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ – Бистриця.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук.

Торік розроблено проєктно-кошторисну документацію на її капітальний ремонт. Довжина дороги, яку потрібно відремонтувати, – 22,8 км.

На сьогодні триває погодження тендерної документації. Опісля буде оголошено процедуру закупівлі та укладено договір.

Ремонт дороги здійснюватиметься поетапно — в межах затверджених бюджетних призначень, за умови співфінансування з державного та місцевих бюджетів.

“Об’єднуємо зусилля й працюємо поступово задля вирішення проблемних питань”, – йдеться в дописі.

СХОЖІ НОВИНИ