Діти грають у дитячий садок з вихователькою.
У деяких франківських садочках розпочався добір на вільні місця

Автор: Уляна Роднюк
11/09/2025 21:36
Батьки можуть подати заявки онлайн через платформу для реєстрації місць у дошкільних закладах.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, пише Правда.ІФ

Куди можна подати заявку

  • ДНЗ №12 «Струмочок» — молодша група (діти, народжені з 02.09.2021 по 01.09.2022).
  • ДНЗ №6 «Колобок» — молодша група (02.09.2021–01.09.2022) та середня група (02.09.2020–01.09.2021).
  • ДНЗ №22 «Світанок» — група раннього віку (діти, народжені з 02.09.2022 по 01.09.2023).
  • ДНЗ №18 «Зернятко» — молодша група (02.09.2021–01.09.2022) та середня група (02.09.2020–01.09.2021).

Як зареєструвати дитину

Заявки приймаються через онлайн‑сервіс: sadok.bloqly.com. Рекомендуємо підготувати свідоцтво про народження дитини та документи, що підтверджують місце реєстрації або проживання.

Додаткова інформація

Якщо у батьків виникнуть питання щодо правил зарахування або порядку документів, звертайтеся до адміністрацій відповідних закладів або на гарячу лінію відділу освіти міста.

