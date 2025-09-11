У деяких франківських садочках розпочався добір на вільні місця

Батьки можуть подати заявки онлайн через платформу для реєстрації місць у дошкільних закладах.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, пише Правда.ІФ

Куди можна подати заявку

ДНЗ №12 «Струмочок» — молодша група (діти, народжені з 02.09.2021 по 01.09.2022).

— молодша група (діти, народжені з 02.09.2021 по 01.09.2022). ДНЗ №6 «Колобок» — молодша група (02.09.2021–01.09.2022) та середня група (02.09.2020–01.09.2021).

— молодша група (02.09.2021–01.09.2022) та середня група (02.09.2020–01.09.2021). ДНЗ №22 «Світанок» — група раннього віку (діти, народжені з 02.09.2022 по 01.09.2023).

— група раннього віку (діти, народжені з 02.09.2022 по 01.09.2023). ДНЗ №18 «Зернятко» — молодша група (02.09.2021–01.09.2022) та середня група (02.09.2020–01.09.2021).

Як зареєструвати дитину

Заявки приймаються через онлайн‑сервіс: sadok.bloqly.com. Рекомендуємо підготувати свідоцтво про народження дитини та документи, що підтверджують місце реєстрації або проживання.

Додаткова інформація

Якщо у батьків виникнуть питання щодо правил зарахування або порядку документів, звертайтеся до адміністрацій відповідних закладів або на гарячу лінію відділу освіти міста.