Дитячий турнір з футзалу обʼєднав мешканців франківського ЖК від «Вертикаль»

В Івано-Франківську вже вдруге відбувся турнір з футзалу, який організували у партнерстві Vertical development та НФК «Ураган».

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

30 юних футболістів змагалися за перемогу, демонструючи справжню командну гру та спортивний азарт. Футзальне свято об’єднало дітей, які мешкають в житлових комплексах Інвестиційно-будівельної компанії «Вертикаль», яка вже понад 17 років будує якісну нерухомість в Івано-Франківську, пише Правда іф.

Шість команд змагались за звання чемпіона на полях спорткомплексу Академії НФК «Ураган», а родзинкою турніру стала участь гравців основного складу клубу в якості тренерів команд.

Спочатку зірки українського футзалу обрали по 6 дітей у свої команди, далі провели тренування, під час яких готувалися до матчів, будували стратегію та ділилися лайфхаками з юними футболістами. А на самих змаганнях, як і у великому спорті, тренери давали настанови, вболівали та контролювали гру своїх команд.

У фінальному поєдинку змагалися «Дракони» та «Гладіатори». Врешті з рахунком 3:0 перемогу здобула команда «Дракони» під керівництвом Олександра Дичука — універсала НФК «Ураган».

Усі діти отримали брендовані подарунки від Vertical development та символічні золоті медалі.

Смачною піцою пригощали партнери Bianco&Nero.

Звісно під час змагань не обійшлось без шаленої підтримки вболівальників. Серед них була і Тетяна Литвин, син якої вже вдруге бере участь у такому турнірі.

«Діти чекали турніру з нетерпінням, готувалися. Відколи син бере участь у змаганнях від «Вертикаль» та «Урагану», ми вже підбираємо, куди далі давати сина, тому що дуже зацікавився футболом, — розповідає Тетяна Литвин, мешканка ЖК LYSTOPAD.

— «Ураган» дбає про те, щоб підростало молоде зацікавлене покоління, яке буде продовжувати їхню справу. І дійсно сьогодні дуже приємні емоції, ми підтримуємо сина всією сімʼєю: це і весело, і цікаво, і гуртує сімʼю, також обʼєднує друзів у дворі. Це однозначно дуже хороша ініціатива». Такий турнір відбувається в Івано-Франківську вже вдруге для дітей, які мешкають в житлових комплексах від Vertical development.

«Для нас це — традиція, яка обʼєднує та надихає. У непростий час війни нам важливо підтримувати дітей, заохочувати до спорту та здорового способу життя. А такі змагання мотивують займатися спортом, розвиватися, обʼєднують духом змагальності та жаги до перемоги. Дякуємо всім учасникам та партнерам за неймовірні емоції!», — додають у інвестиційно-будівельній компанії «Вертикаль».

Турнірна таблиця з результатами:

1 місце: «Дракони», тренер Олександр Дичук

2 місце: «Гладіатори», тренер Андрій Ткачук

3 місце: «Чемпіони», тренер Олег Гордієвич

4 місце: «Тигри», тренер Даміан Запорожан

5 місце: «Бутси», тренер Даміан Запорожан

6 місце: «Барса», тренер Ілля Терентьєв

Реклама