На Івано-Франківщині громада зустріла скорботний котреж з полеглим Глушаком Володимиром

На колінах жителі Солотвинської громади сьогодні зустріли тіло полеглого Героя Володимира Глушака, який загинув на Харківщині, захищаючи рідну державу від російських окупантів.
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Пише Правда.іф з посиланням на Солотвинську селищну раду.
Це велика втрата для громади та для всієї країни.
Захисник заради нашої свободи та безпеки віддав найцінніше – своє життя.
Чин поховання відбудеться завтра, 26 березня о 12.00 год. в селі Кричка