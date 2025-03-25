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Диван на коліщатках в темній вітальні

На Івано-Франківщині громада зустріла скорботний котреж з полеглим Глушаком Володимиром

Автор: Оксана Марушкевич
25/03/2025 15:40
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На колінах жителі Солотвинської громади сьогодні зустріли тіло полеглого Героя Володимира Глушака, який загинув на Харківщині, захищаючи рідну державу від російських окупантів.

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Пише Правда.іф з посиланням на Солотвинську селищну раду.

Це велика втрата для громади та для всієї країни.

Захисник заради нашої свободи та безпеки віддав найцінніше – своє життя.

Чин поховання відбудеться завтра, 26 березня о 12.00 год. в селі Кричка