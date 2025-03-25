Що задекларував міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків

У 2024 році зарплата мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа склала 834 502 гривні, що на 238 294 гривні більше, ніж у 2023 році.

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Про це стало відомо з декларації, яку міський голова оприлюднив 24 березня 2025 року.

Його дружина Оксана, працюючи в комунальному підприємстві “Івано-Франківськводоекотехпром”, отримала 356 тисяч 430 гривень. Ще 1000 гривень — виплата від профспілкової організації цього підприємства.

У 2024 році Руслан Марцінків зберігав готівкою 120 тисяч гривень та дев’ять тисяч доларів. Ще 194 тисячі 841 гривню він тримав на банківських рахунках. Оксана Марцінків мала 1 тисячу доларів готівки.

З 2009 року міський голова має у власності квартиру в Івано-Франківську на понад 102 квадратні метри. Марцінків, як і раніше, задекларував автомобіль Skoda Oktavia 2016 року випуску.

Також у декларації Руслан Марцінків вказав про авторське право на монографію “Правові засади створення та діяльності служби безпеки Організації Українських Націоналістів” та співавторство на книжку “Сотня “Дністер”. Терня чи лаври”.