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ОСБ плита та сфера її застосування
Диван на коліщатках в темній вітальні

ОСБ плита та сфера її застосування

Автор: Ігор Василик
25/03/2025 15:56
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OSB-3 – це один із найпопулярніших типів оздоблювальних матеріалів, що використовуються в Україні. Він являє собою орієнтовано-стружкові плити (ОСП), сформованими з трьох шарів деревних волокон, скріплених між собою спеціальним клеєм. Два шари волокон розташовані паралельно один до одного, а волокна третього шару, розташованого між ними, перпендикулярно, що забезпечує високу механічну міцність кожної плити. Для виробництва OSB-3 10мм використовуються подрібнені волокна та тріска таких порід деревини, як осика, південна жовта сосна та тополя.

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Найбільш популярні плити OSB-3 мають товщину десять міліметрів. Вони відрізняються:

  1. високою механічною міцністю – кожен із трьох шарів плити може включати до п’ятдесяти волокон деревини, скріплених спеціальним клеєм;
  2. універсальністю – плити OSB можуть застосовуватися для різних цілей, замінюючи собою менш міцну фанеру;
  3. економічність – OSB-3 набагато дешевше традиційної фанери, що робить ОСП плити незамінним матеріалом для масового використання;
  4. екологічністю – плити OSB швидко розкладаються в природних умовах, абсолютно безпечні для довкілля та здоров’я людей;
  5. невеликою вагою та зручним транспортуванням.

Плити OSB-3 товщиною 10 мм застосовуються для монтажу:

  • підлог та підлогових покриттів;
  • стін та стінових перегородок;
  • дахів та покрівельних конструкцій за умови захисту плит від впливу води та опадів, застосування водостійких герметиків або спеціального водонепроникного розчину;
  • архітектурно-будівельних конструкцій, технологічних елементів будівель та споруд;
  • меблів;
  • опалубки для заливання бетону;
  • основи каркасних будівель та споруд;
  • настилів для легкових та вантажних автомобілів;
  • дерев’яні тари.

Перед виконанням робіт на об’єкті плити OSB-3 можуть розрізатись на сектори заданих розмірів за допомогою ручного або електричного інструменту.

Як замовити плити OSB-3 10 мм із доставкою?

Якщо вам необхідні плити OSB-3, фанера, дошки, сухі будівельні суміші, цемент, річковий та яружний пісок з доставкою на об’єкт у Києві чи Київській області – будівельний онлайн-магазин СтройМаг виконає ваше замовлення у найкоротші терміни. Ми пропонуємо своїм клієнтам конкурентні ціни, широкий асортимент товарів від провідних світових та вітчизняних торгових марок, кращу якість сервісу та максимально швидку доставку власним автотранспортом.

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