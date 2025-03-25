ОСБ плита та сфера її застосування

OSB-3 – це один із найпопулярніших типів оздоблювальних матеріалів, що використовуються в Україні. Він являє собою орієнтовано-стружкові плити (ОСП), сформованими з трьох шарів деревних волокон, скріплених між собою спеціальним клеєм. Два шари волокон розташовані паралельно один до одного, а волокна третього шару, розташованого між ними, перпендикулярно, що забезпечує високу механічну міцність кожної плити. Для виробництва OSB-3 10мм використовуються подрібнені волокна та тріска таких порід деревини, як осика, південна жовта сосна та тополя.

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Найбільш популярні плити OSB-3 мають товщину десять міліметрів. Вони відрізняються:

високою механічною міцністю – кожен із трьох шарів плити може включати до п’ятдесяти волокон деревини, скріплених спеціальним клеєм; універсальністю – плити OSB можуть застосовуватися для різних цілей, замінюючи собою менш міцну фанеру; економічність – OSB-3 набагато дешевше традиційної фанери, що робить ОСП плити незамінним матеріалом для масового використання; екологічністю – плити OSB швидко розкладаються в природних умовах, абсолютно безпечні для довкілля та здоров’я людей; невеликою вагою та зручним транспортуванням.

Плити OSB-3 товщиною 10 мм застосовуються для монтажу:

підлог та підлогових покриттів;

стін та стінових перегородок;

дахів та покрівельних конструкцій за умови захисту плит від впливу води та опадів, застосування водостійких герметиків або спеціального водонепроникного розчину;

архітектурно-будівельних конструкцій, технологічних елементів будівель та споруд;

меблів;

опалубки для заливання бетону;

основи каркасних будівель та споруд;

настилів для легкових та вантажних автомобілів;

дерев’яні тари.

Перед виконанням робіт на об’єкті плити OSB-3 можуть розрізатись на сектори заданих розмірів за допомогою ручного або електричного інструменту.

Як замовити плити OSB-3 10 мм із доставкою?

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