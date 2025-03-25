В Івано-Франківську назавжди закривається легендарний кінотеатр “Космос”

Кінотеатр працюватиме ще трохи менше місяця.

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Закриття мистецького місця планується 16 квітня

Про це повідомляє адміністрація кінотеатру “Космос”, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Колись найбільший кінотеатр Івано-Франківська закривають назавжди. Деталей керівництво закладу не повідомляє, але містом вже давно ширились чутки про те, що цю локацію викупив хтось із забудовників, щоб збудувати на тому місці черговий житловий масив, або ж бізнес-центр.

Тому усіх франківців та гостей міста щиро запрошують до “Космосу”, щоб сповна насолодитися витворами кінематографу на великому екрані

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