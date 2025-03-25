На Прикарпатті директора ТзОВ судитимуть за привласнення коштів громади під час ремонту школи

Ювенальні прокурори Калуської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає Правда.іф.

Слідством встановлено, що обвинувачений привласнив понад 159 000 гривень під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень однієї зі шкіл Калуського району.

Відповідний договір підряду було укладено у 2018 році. З метою заволодіння коштами територіальної громади, директор ТзОВ умисно вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо фактичного обсягу виконаних будівельних робіт. На підставі цього за роботи «на папері» він отримав кошти із бюджету, які привласнив.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ ВП № 2 (смт Рожнятів) Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.