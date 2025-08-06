Ексдиректорка франківського дитсадка, яка виписувала доньці премії, намагається поновитися на посаді

Ексдиректорка івано-франківського дитсадка №18 «Зернятко» Тетяна Кузьменко, яка виписала своїй доньці 301 тис. грн премій і потрапила до реєстру корупціонерів, тепер намагається повернутися на посаду через суд.

Пише КУРС.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Вона оскаржує своє звільнення в Івано-Франківському окружному адміністративному суді. Кузьменко позивається до міського Департаменту освіти та науки і вимагає визнати протиправним та скасувати наказ про її звільнення, а також поновити її на роботі та стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу. Третьою особою у справі заявлена директорка департаменту Вікторія Дротянко.

Судовий розгляд призначений на 3 вересня.

КУРС писав, що на посаді директорки ДНЗ Зернятко Тетяна Кузьменко за півтора року, у 2023-2024 роках, виписала своїй доньці, яка працює у садку комірницею, 301 тис. грн премій.

Кількома постановами Івано-Франківський міський суд визнав Кузьменко винною за ч. 1 ст. 172-7 КУпАП (неповідомлення про наявність конфлікту інтересів) та ч. 2 ст. 172-7 КУпАП (вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів). Суд оштрафував її на 15 300 грн. Під час розгляду справи Кузьменко визнала провину.

Після публікації КУРСі прокуратура ініціювала службове розслідування щодо Тетяни Кузьменко.

10 липня директорку Тетяну Кузьменко внесли до реєстру корупціонерів. Того ж дня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що Кузьменко звільнена з посади директорки дитсадка.

За даними аналітичної системи YouControl Тетяна Кузьменко звільнена з 11 липня.