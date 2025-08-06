Директор навчально-спортивної бази “Заросляк” привласнив державні кошти під час ремонту закладу

Заволодіння 2,3 млн грн на ремонті Ворохтянської високогірської навчально-спортивної бази «Заросляк».

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська обласна прокуратура

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За процесуального керівництва прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору товариства у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) та інженеру з технічного нагляду – у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідством установлено, що під час проведення капітального ремонту ДП Ворохтянська високогірська навчально-спортивна база «Заросляк» директор умисно завищив у документах вартість будівельних матеріалів.

При перевірці виконаних ремонтних робіт завищені ціни на будівельні матеріали залишились поза увагою інженера, який повинен був виявити вказані порушення.

Внаслідок таких протиправних дій директор товариства заволодів 2,3 млн грн.

Досудове розслідування здійснювали СУ ГУНП в Івано-Франківській області, оперативний супровід – УСБУ в Івано-Франківській області.