Мирослава Кирильчук презентуватиме у Івано-Франківську роман “Микольцьове щастя”

У неділю, 10 серпня, в Івано-Франківській обласній бібліотеці ім. І. Франка відбудеться презентація роману «Микольцьове щастя» письменниці Мирослави Кирильчук, пише Правда ІФ

Роман уже став справжньою сенсацією на українському книжковому ринку.

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Роман Мирослави Кирильчук розгортається на тлі подій XX століття: колективізації, приходу радянської влади, війни, підпільної боротьби УПА. Проте в його основі – драма особистого вибору. Завидний Микольцьо прагне достатку і поваги, шукає себе і власне щастя.

Роман насамперед про людські долі й простих людей, що жили, шукали, знаходили, втрачали, аж поки не розуміли, що, можливо, саме у тому й були щасливими».

Мирослава Кирильчук – рівнянка, авторка також відомих книг «Чи_та_ти?!» та «Від_творіння світу», які вже здобули прихильність читачів. Сьогодні її називають новою зіркою української прози.

Захід модеруватиме філологиня та письменниця Юлія Сливка.

Початок зустрічі о 16 годині

На гостей чекає жива розмова з авторкою та видавчинею, перші історії з-за лаштунків роману, автограф-сесія та можливість придбати книжку.

Вхід вільний.