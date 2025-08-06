Що задекларував новий керівник податкової служби в Івано-Франківській області

5 серпня Головне управління ДПС в Івано-Франківській області очолив Віктор Яцишин. До цього, з 25 березня 2025 року, він обіймав посаду виконувача обов’язків керівника. Торік посадовець задекларував 600 тисяч гривень пенсії та понад 300 тисяч зарплати.

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Пише Інформатор Івано-Франківськ.

Віктор Яцишин протягом 1998–2018 років проходив службу в органах податкової міліції Державної податкової адміністрації, Державної фіскальної служби та Міністерства доходів і зборів України, де обіймав керівні посади.

У 2018–2021 роках працював у Державній фіскальній службі України, обіймаючи посади:

начальника оперативного управління ГУ ДФС в Івано-Франківській та Тернопільській областях;

першого заступника начальника Головного управління ДФС в Івано-Франківській області.

З 2021 по 2024 рік проходила його служба в Бюро економічної безпеки України на посадах:

старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах Департаменту детективів зі стратегічного захисту економіки;

детектива Департаменту детективів зі стратегічного захисту економіки.

До нової посади у 2024 році Віктор Яцишин працював детективом Департаменту детективів зі стратегічного захисту економіки в Бюро економічної безпеки України. Що задекларував чиновник, перебуваючи на цій посаді — читайте далі.

Нерухомість

У спільній частковій власності Віктор Яцишин та Ганна Степанівна Яцишин мають квартиру площею 140,3 м² в Івано-Франківську. На дату набуття права її вартість становила 77 672 гривні.

Окрім цього, Віктор Яцишин є власником квартири площею 384,8 м² у селі Чукалівка, Івано-Франківської громади. Він заволодів цим житлом у 2009 році, тоді його вартість складала 479 289 гривень. Право проживання в цій квартирі має дружина Віктора — Уляна Яцишин, а також їхня дочка — Софія Яцишин.

З 2011 року посадовець також володіє земельною ділянкою площею 1009 м² у селі Чукалівка. На момент набуття права її вартість становила 234 070 гривень.

Дружина Віктора Яцишина — Уляна Яцишин — є власницею квартири площею 87,3 м² в Івано-Франківську. Її вартість на дату набуття права складала 391 949 гривень.

Також в Івано-Франківську Уляна Яцишин має право користування нежитловим приміщенням для здійснення діяльності. Власницею цієї нерухомості є Анна Сокур, а її вартість на дату набуття права становить 110 000 гривень.

Транспортні засоби

Уляна Яцишин є власницею двох легкових автомобілів: OPEL VECTRA 1990 року випуску та PEUGEOT 307 SW 2007 року випуску. Вартість останнього на дату набуття права становила 135 663 гривні.

Також вона має право користування автомобілем Chevrolet Bolt 2017 року випуску. Власницею цього транспортного засобу є Юліана Вікторівна Яцишин, а його вартість на дату набуття права становила 476 760 гривень.

Окрім цього, Уляна Яцишин має право користування автомобілем Opel Vivaro 2012 року випуску. Цей транспортний засіб належить Орисі Юріївні Мельничук, його вартість на дату набуття права становила 124 244 гривні.

Віктор Яцишин є власником автомобіля Audi Q5 2017 року випуску. Право власності він набув у 2021 році, тоді вартість автомобіля становила 474 391 гривню.

Крім того, Віктор Яцишин має право користування автомобілем PEUGEOT TRAVELLER 2017 року випуску. Цей транспортний засіб належить Василю Івановичу Мельничуку, а його вартість на дату набуття права становила 870 000 гривень.

Доходи, у тому числі подарунки

У 2024 році Віктор Яцишин отримав:

332 936 гривень заробітної плати у Бюро Економічної безпеки України;

600 682 гривень пенсії;

115 000 гривень доходу від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав);

888 000 гривень доходу від відчуження нерухомого майна;

22 045 гривень соціальних виплат;

93 гривні процентів у банк АТ “Ощадбанк”.

Торік його дружина Уляна одержала 2 522 764 гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю та 7 гривень національного кешбеку.

Грошові активи

У 2024 році Віктор Яцишин зберігав 40 тисяч доларів, 10 тисяч євро та 100 тисяч гривень у готівці. Його дружина — 80 тисяч доларів, 30 тисяч євро та 600 тисяч гривень.

На банківських рахунках посадовець мав 69 945 гривень, а його дружина — 827 гривень.