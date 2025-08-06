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Затримано голову та депутата Верховинської селищної ради за фактом отримання хабаря 8000 доларів ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Затримано голову та депутата Верховинської селищної ради за фактом отримання хабаря 8000 доларів ФОТО

Автор: Петро Якимчук
06/08/2025 19:08
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На Франківщині затримано голову та депутата однієї з селищних рад, які за 8 тис. дол незаконно передали земельну ділянку

Затримано голову та депутата Верховинської селищної ради за фактом отримання неправомірної вимоги у великому розмірі за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України), передає правда ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру

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Слідством установлено, що селищний голова разом із депутатом цієї ж ради за 8 000 дол. США передали земельну ділянки в оренду приватній особі для подальшого розміщення тимчасової споруди, хоча знали, що на час дії воєнного стану встановлена заборона на таке розміщення.

Реалізовуючи свій план, фігуранти затвердили на сесії селищної ради проєктну документацію на розробку якої нібито особі уже надавався дозвіл, погодження передачі в оренду вищевказаної земельної ділянки місцевому мешканцю, а також подальше прийняття рішення виконавчого комітету селищної ради на розміщення тимчасової споруди для ведення підприємницької діяльності.

Після цього, з підприємцем повинен був укладений договір суборенди, що надало би можливість обійти встановлену заборону.

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При цьому, голова селищної ради не повідомив селищну раду та членів виконавчого комітету про неможливість прийняття відповідних рішень, а навпаки запевнив про відсутність будь-яких застережень.

Обох співучасників затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі заплановано вручення повідомлення про підозру та протоколів про вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією (ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП) за фактом видачі розпоряджень про преміювання близьких осіб в умовах реального конфлікту інтересів.

Досудове розслідування здійснюють СУ ГУНП в Івано-Франківській області, оперативний супровід – УСР в Івано-Франківській області та УСБУ в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Полиція на дорозі з документами