На Прикарпатті ліквідували схему заволодіння бюджетними коштами під час постачання теплової енергії

Збитки сягають майже 19 мільйонів гривень
Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області.
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Слідчі слідчого управління за оперативного супроводу УСБУ в Івано- Франківській області та УСР ДСР НПУ, повідомили про підозру двом колишнім керівникам місцевих підприємств, які займалися постачанням тепла мешканцям міста.
“Поліцейські з’ясували, що упродовж 2021–2022 років директор ТОВ «Івано-Франківськтеплоенерго», яке забезпечувало транспортування тепла на замовлення ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго», на виконання умов договору складав завідомо неправдиві акти наданих послуг. У документах він штучно занижував відсоток тепловтрат. Надалі такі протиправні дії дозволяли завищувати показники кількості протранспортованого тепла, що впливало на розмір оплати для споживачів”, – йдеться у дописі.
Документи з неправдивими даними він подавав до ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго», яке здійснювало оплату за послуги з постачання тепла, що фактично не постачалося. Керівник ДМП свідомо «не помічав» невідповідностей у документах.
Унаслідок таких дій споживачі переплачували за меншу кількість отриманих Гкал тепла.
Сьогодні слідчі поліції Прикарпаття оголосили ексдиректору ТОВ підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, а директору ДМП — за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.