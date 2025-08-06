У Карпатах відмовляться від суцільних рубок лісу

До 2027 року лісгоспи повністю перейдуть на вибіркові рубки та природозберігаюче лісівництво у Карпатському регіоні.

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Про це у facebook повідомив голова Державного агенства лісових ресурсів Віктор Смаль.

«У 2027 році всі лісогосподарські підприємства повністю відмовляться від суцільних рубок головного користування у Карпатському регіоні. І вже сьогодні ми на крок ближче до впровадження наближеного до природи лісівництва», – заявив Смаль.

За його словами, більшість лісничих Карпатської філії ДП «Ліси України» вже успішно пройшли спеціально розроблену навчальну програму Національного лісотехнічного університету України та склали іспити.

«Під час навчання наші лісівники опанували, як правильно призначати рубки переформування деревостанів, відбирати дерева в рубку, переформовувати одновікові деревостани у різновікові мішані. Це справжній перехід від промислового до природного підходу в догляді за лісами», – наголосив Смаль.

Також готуються важливі зміни до нормативної бази.