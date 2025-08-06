На Прикарпатті стартував пленер художників до 100-річчя Опанаса Заливахи

4 серпня на Івано-Франківщині у Музеї мистецтв Прикарпаття урочисто відкрили обласний пленер художників України, присвячений 100-річчю з дня народження видатного митця, дисидента, борця за українську ідентичність — Опанаса Заливахи.

Участь у заході взяли митці з різних куточків країни, представники культурних інституцій, громадськість та поціновувачі живопису, пише Правда з посиланням на управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА.

Зі словами вітання до присутніх звернулася начальниця управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА Тетяна Бойко:

«Опанас Заливаха — це не просто художник, це совість і голос української культури. Саме такі постаті формують наше національне обличчя. Ми маємо обов’язок не лише зберігати, а й переосмислювати його спадщину в сучасному контексті», — наголосила Тетяна Бойко, відкриваючи пленер.

Опанас Заливаха — це одна з ключових постатей мистецького, культурного й духовного життя Прикарпаття другої половини ХХ століття. Переїхавши сюди у 1960-х роках, він не лише творив на цій землі, а й став її глибоким голосом — через символізм, традиції, візуальні коди, що оживали в його полотнах. Заливаха був не просто митцем, а моральним авторитетом для кількох поколінь українців, зокрема на Прикарпатті, де його твори стали частиною духовного ландшафту.

«Для нас, прикарпатців, Заливаха — не лише художник, а частина нашої мистецької ідентичності. Його присутність у регіоні — це історія спротиву, чесності, справжнього мистецтва», — зазначив Василь Романець, в.о. директора Музею мистецтв Прикарпаття.

Пленер розгорнеться на локаціях, пов’язаних із життям і творчістю Заливахи. Програма включає виїзди на етюди, відкриті майстер-класи, вечори пам’яті, мистецькі дискусії та виставки просто неба.

Далі була презентація книги «Повернення О. Заливахи в листах і документах», зустріч з авторами книги, знайомство з донькою художника Яриною, спілкування, обговорення плану роботи пленеру.

Організаторами пленеру виступили Музей мистецтв Прикарпаття спільно з Управлінням культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА.

«Опанас Заливаха надихав і надихає нас не тільки як художник, а як людина, яка мала силу залишатися вірним своїм переконанням. Саме це ми хотіли передати через ідею пленеру — живу присутність духу митця в нашому часі», — каже Тетяна Мурафа, художниця й співробітниця Музею мистецтв Прикарпаття, одна з організаторок заходу.

Серед учасників — знані митці з Києва, Львова, Харкова, Ужгорода, а також місцеві художники, для яких постать Заливахи є символічною. Роботи, створені під час пленеру, буде представлено на підсумковій виставці 10 серпня 2025 року о 15:00 годині в Музеї мистецтв Прикарпаття.

Частину полотен передадуть до музейного фонду, а також запропонують для експозицій в інших містах України.