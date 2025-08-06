На Надвірнянщині заростає бур’янами комунальний ринок, який збудували рік тому. ФОТО

У Переріслянській територіальній громаді заростає бурʼянами оптовий ринок сільськогосподарської продукції “Радогаст”, який гучно відкривали у листопаді минулого року.

Комплекс оптової торгівлі «Радогаст» створили за бюджетні кошти з ініціативи голови громади та депутатського корпусу, інформує Бліц-Інфо.

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На гучне відкриття запросили депутатів обласної ради, голову РДА, представників з сусідніх громад.

«Попри те, що ярмарок « Золота осінь-2024» в селі Перерісль цьогоріч завершує цикл сільськогосподарських ярмарків у Надвірнянщині – він дає чудовий старт діяльності оптового ринку «Радогаст». Я переконаний, що в найближчому майбутньому ринку стане важливим інструментом підтримки фермерів, які попри війну та важкі економічні обставини, працюють у тилу задля перемоги, сплачують податки, забезпечують державу та фронт. Функціонування ринку таких масштабів – це не тільки майданчик для збуту продукції, а й численні нові робочі місця, збільшення надходжень та розвиток громади в цілому», – сказав під час відкриття голова Надвірнянської РДА Петро Хмельовський.

Своєю чергою очільник Переріслянської громади Володимир Молдавчук, запевняв присутніх, що ринок сільськогосподарської продукції – це тільки на перший етап діяльності комплексу. Далі планували ще три етапи реалізації проєкту: будівництво котелень, сортувальних цехів, великих торгівельних павільйонів та розвиток придорожньої інфраструктури.

Втім, на великих планах все і закінчилося. Зараз на 6 га комунального ринку ніхто не торгує, а вся територія заросла бурʼянами. До слова, за 8 кілометрів від цього ринку давно діє інший – “Торговиця” у Надвірній, який доволі популярний у мешканців Надвірнянщини.

Світлини як зараз виглядає “Радогаст” виклав у мережу депутат Переріслянської сільської ради Володимир Чумбей.