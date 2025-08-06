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На Надвірнянщині заростає бур'янами комунальний ринок, який збудували рік тому. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Надвірнянщині заростає бур’янами комунальний ринок, який збудували рік тому. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
06/08/2025 21:01
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У Переріслянській територіальній громаді заростає бурʼянами оптовий ринок сільськогосподарської продукції “Радогаст”, який гучно відкривали у листопаді минулого року.

Комплекс оптової торгівлі «Радогаст» створили за бюджетні кошти з ініціативи голови громади та депутатського корпусу, інформує Бліц-Інфо.

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На гучне відкриття запросили депутатів обласної ради, голову РДА, представників з сусідніх громад.

«Попри те, що ярмарок « Золота осінь-2024» в селі Перерісль цьогоріч завершує цикл сільськогосподарських ярмарків у Надвірнянщині – він дає чудовий старт діяльності оптового ринку «Радогаст». Я переконаний, що в найближчому майбутньому ринку стане важливим інструментом підтримки фермерів, які попри війну та важкі економічні обставини, працюють у тилу задля перемоги, сплачують податки, забезпечують державу та фронт. Функціонування ринку таких масштабів – це не тільки майданчик для збуту продукції, а й численні нові робочі місця, збільшення надходжень та розвиток громади в цілому», – сказав під час відкриття голова Надвірнянської РДА Петро Хмельовський.

Асфальтована дорога на сільській місцевості, сонячна погода.
Металеві конструкції на сонячному полі серед трави
Сонячні панелі на полі зі злаками та квітами.

Своєю чергою очільник Переріслянської громади Володимир Молдавчук, запевняв присутніх, що ринок сільськогосподарської продукції – це тільки на перший етап діяльності комплексу. Далі планували ще три етапи реалізації проєкту: будівництво котелень, сортувальних цехів, великих торгівельних павільйонів та розвиток придорожньої інфраструктури.

Втім, на великих планах все і закінчилося. Зараз на 6 га комунального ринку ніхто не торгує, а вся територія заросла бурʼянами. До слова, за 8 кілометрів від цього ринку давно діє інший – “Торговиця” у Надвірній, який доволі популярний у мешканців Надвірнянщини.

Світлини як зараз виглядає “Радогаст” виклав у мережу депутат Переріслянської сільської ради Володимир Чумбей.