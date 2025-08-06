Прокуратура взялася за Франківщину: оголошено 40 підозр стосовно прикарпатських посадовців: ДЕТАЛІ/ФОТО

На Івано-Франківщині викрито масштабні зловживання та корупційні злочини. Понад 106 млн грн збитків

Серед них міські голови, депутати місцевих рад, посадовці, директори державних і комунальних підприємств, предає правда ІФ з посиланням на Обласну прокуратуру та Офіс генерального прокурора

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За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проведено масштабну реалізацію у кримінальних провадженнях. Повідомлено про підозру 40 особам. Загальна сума встановлених слідством збитків становить понад 106 млн грн, а неправомірної вигоди — понад 360 тис. грн.

Підозри оголошено:

• Директору Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН — у службовій недбалості, що призвела до заниження вартості сільгосппродукції та завдала 21,9 млн грн збитків, а також у зловживанні службовим становищем під час укладення договорів підряду з приватним підприємством, через що завищено витрати на обробіток землі на 932 тис. грн. Також підозру отримав директор ТОВ «Дружба Агро ІФ» за заволодіння бюджетними коштами на цю ж суму за фактично ненадані послуги.

• Заступнику директора Департаменту благоустрою Івано-Франківської міської ради — у розтраті 1,76 млн грн під час виконання робіт з благоустрою міста.

• Директору товариства — у службовому підробленні та заволодінні 11 млн грн коштів Івано-Франківської міської ради під час надання послуг з транспортування теплової енергії жителям міста.

• Директору КП «Міська ритуальна служба» Івано-Франківської міської ради — у розтраті 1,8 млн грн під час робіт з видалення дерев у місті.

• Директору ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» — у неналежному виконанні службових обов’язків, що призвело до збитків громаді на понад 8 млн грн.

• Депутату та голові Верховинської селищної ради — за одержання 8 тис. дол. США за вплив на передачу земельної ділянки в оренду.

• Чинному міському голові Бурштина та інженеру технагляду — у привласненні 125 тис. грн під час будівництва очисних споруд.

• Голові Яблунівської селищної ради — у зловживанні службовим становищем, через що бюджет недоотримав 300 тис. грн орендної плати за землю.

• Директору ПрАТ «Сегежа Україна» — у зловживанні службовим становищем та передачі майна товариства (75% якого належить громадянам РФ та перебуває під санкціями РНБО) своєму сину, що спричинило 46 млн грн збитків.

• Директору товариства та інженеру технагляду — у привласненні 2,3 млн грн під час ремонту спортивної бази «Заросляк».

• Директору товариства та інженеру технагляду УКБ ОДА — у привласненні 123 тис. грн під час ремонту місцевого музею.

• Інженеру технагляду — у службовій недбалості, через яку завищено вартість робіт амбулаторії на 150 тис. грн.

• Директору КП «КЕК» Калуської міської ради та ФОПу — у привласненні 130 тис. грн під час замовлення проєктної документації.

• Службовцю пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Чернівецькій області, ФОПу технагляду та директору підрядної фірми — у заволодінні понад 1,6 млн грн під час будівництва пожежного депо.

• Колишньому в.о. начальника ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області — у зловживанні службовим становищем під час закупівлі пересувного пункту управління, що призвело до 2,3 млн грн збитків.

• Начальнику служби екологічної та радіаційної безпеки НГВУ «Долинанафтогаз» — у забрудненні земель нафтопродуктами із завданням 4 млн грн збитків довкіллю.

• Директору та методисту дитсадка Івано-Франківської міської ради — у розкраданні понад 920 тис. грн, призначених на зарплату працівників.

• Директорам двох товариств — у заволодінні понад 446 тис. грн під час утеплення приміщень ліцею.

• Директору товариства — у пособництві службовому підробленню та заволодінні 1,095 млн грн під час ремонту ліцею.

• ФОПу — у службовому підробленні та заволодінні 262 тис. грн під час ремонту гімназії.

• ФОПу та колишньому начальнику відділу УКБ Івано-Франківської ОДА — у службовому підробленні та заволодінні понад 166 тис. грн під час ремонту гімназії.

• Директору державного навчального закладу — у незаконній передачі земель, що завдало державі понад 357 тис. грн збитків.

• Інженеру технагляду — у службовій недбалості, що призвела до збитків бюджету на 487 тис. грн.

• ФОПу — за одержання 17 800 грн за вплив на видачу дозволу на зброю.

• Лікарю Івано-Франківської обласної лікарні — за одержання 500 дол. США за сприяння у виготовленні медичних документів для ВЛК.

• Трьом особам — за збут наркотичного засобу у місцях позбавлення волі.

• Учасникам ОЗГ — за втручання в автоматизовані системи МВС, оформлення 4994 договорів купівлі-продажу авто та отримання 3,8 млн грн.

Досудові розслідування тривають. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Прокуратура й надалі вживатиме заходів для викриття, відшкодування завданих державі збитків та притягнення винних до відповідальності.