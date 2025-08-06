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“Шаную воїнів, біжу за Героїв України”: франківців запрошують на щорічну акцію пам’яті
Диван на коліщатках в темній вітальні

“Шаную воїнів, біжу за Героїв України”: франківців запрошують на щорічну акцію пам’яті

Автор: Олег Мамчур
06/08/2025 21:32
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30 серпня о 10:00 год. відбудеться забіг, присвячений вшануванню пам’яті полеглих воїнів російсько-української війни.

Акцію започаткував у 2018 році батько загиблого Героя, «кіборга» Олексія Дурмасенка. Відтоді тисячі українців по всій країні, зокрема й прикарпатці, щороку долучаються до цієї ініціативи, щоб гідно вшанувати пам’ять захисників, які віддали життя за незалежність і територіальну цілісність України.

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Для учасників забігу в Івано-Франківську передбачено два формати реєстрації: онлайн — через електронну анкету https://docs.google.com/…/1FAIpQLSclf7eAp2gcoz…/viewform; та за телефоном 098 667 12 00 (з понеділка до п’ятниці, з 10:00 до 16:00).

Подати заявку можна до 10 серпня включно.

Кожен учасник зможе обрати Героя, пам’ять якого хоче вшанувати, та відстань, яку зможе подолати.

Франківців запрошують приєднатися та показати вдячність і повагу до Героїв.