Глава УГКЦ Святослав Шевчук освятить храм Симеона Лукача в Старуні

22 серпня патріарх УГКЦ Святослав Шевчук освятить храм Блаженного священномученика Симеона Лукача у Старуні.

У переддень освячення відбудуться нічні чування, які очолить єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії УГКЦ Микола Семенишин. Початок о 18:00.

У програмі: Хресна дорога, Велика вечірня з Литією, молебень до блаженного священномученика Симеона Лукача та Архієрейська Божественна Літургія.

«Це освячення має особливе значення, адже відбудеться напередодні Дня Незалежності України, що надає йому глибокого символізму. Віримо, що ця подія стане знаком надії, духовної єдності та молитви за мир і відродження нашої держави», – йдеться у повідомленні.