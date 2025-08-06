Косівчанин вже майже 30 років колекціонує унікальні старожитності. ВІДЕО

Бартка мольфара, пістоль та старовинна скриня. Уже майже 30 років Василь Кіселичук колекціонує унікальні речі гуцулів і покутян.

У колекції пана Василя сотні експонатів: давні строї, твори народного сакрального мистецтва та рідкісні предмети побуту гуцулів, які сьогодні побачити справжня рідкість.

“Оце називалося бурдюх. Отак як брали з кози цілу шкіру. Ось її лупили і обробляли і носили уверх. Коли посуха, вода висихала, носили воду на плечі одівали повний міх води. Ну, як рюкзак ось”,- розповідає колекціонер.

Серед експонатів унікальна бартка, яка належала мульфару і використовували її як обрядовий предмет.

“Таку бартку він міг розігнати, як хмари. Таким наконечником залізним міг нечистого вигнати з людини. Отака обрядова річ. Зайшли її під гонтою на стриху. Ще одна автентична річ – старовинна дерев’яна скриня з різбленими символами. То є такий символ, як зараз ЗСУ, типа тризуб. Дехто трактував по-іншому, як якийсь птах, але воно було зображено на скрині”,- каже пан Василь.

У колекції є головні убори та різноманітне взуття.

Колекціонування старожитностей, каже пан Василь, для нього справа життя. Так він прагне зберегти унікальну спадщину предків та передати її майбутнім поколінням.