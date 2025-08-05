В Івано-Франківській податковій службі новий начальник

Віктора Яцишина призначили начальником Головного управління ДПС в Івано-Франківській області.
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Про це повідомили на сторінці ДПС в Івано-Франківській області
Так, з п’ятого серпня 2025 року наказом в.о. Голови Державної податкової служби України Лесі Карнаух на посаду начальника Головного управління ДПС в Івано-Франківській області призначили Віктора Яцишина.
До цього часу він обіймав посаду виконуючого обов’язки керівника.
“Серед пріоритетів у своїй роботі Віктор Яцишин насамперед виділяє забезпечення стабільного наповнення бюджету, сприяння податковій культурі серед громадян та бізнесу, зміцнення довіри до податкової служби, а також забезпечення ефективного виконання податкової політики”, — йдеться в дописі.
Віктор Яцишин розпочав трудову діяльність у 1990 році. З 1997 року працював у сфері державного управління, зокрема в органах податкової служби та податкової міліції 1998 року.
Протягом 1998–2018 років проходив службу в органах податкової міліції Державної податкової адміністрації, Державної фіскальної служби та Міністерства доходів і зборів України, де обіймав керівні посади.
У 2018–2021 роках працював у Державній фіскальній службі України, обіймаючи посади:
- начальника оперативного управління ГУ ДФС в Івано-Франківській та Тернопільській областях;
- першого заступника начальника Головного управління ДФС в Івано-Франківській області.
З 2021 по 2024 рік проходила його служба в Бюро економічної безпеки України на посадах:
- старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах Департаменту детективів зі стратегічного захисту економіки;
- детектива Департаменту детективів зі стратегічного захисту економіки.