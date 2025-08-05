ДТП на перехресті Калуського шосе: на місці працюють поліцейські. ФОТО

5 серпня о 8 годині ранку до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилася на перехресті Калуського шосе.
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Про це пише Правда з посиланням на обласну поліцію.
На місце події оперативно прибули працівники поліції. Попередньо вони встановили, що водій автомобіля «Ford», 1957 року народження, житель Львівської області, виїжджав з другорядної частини дороги, проявив неуважність, не обрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з автомобілем «Рено» під керуванням жителя Калущини, 1996 року народження.
У результаті аварії пасажирку «Рено» доставлено до медичного закладу.
Водіїв перевірено на стан спʼяніння – тверезі.
Наразі поліцейські продовжують працювати на місці події та з’ясовують всі обставини ДТП.