Що потрібно покласти в кошик на Спаса?

6 серпня віряни відзначатимуть свято Преображення Господнього. У цей день йдуть до храму та освячують кошики, наповнені фруктами та овочами.
Що покласти у кошик, пише Інформатор Івано-Франківськ.
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Традиційно кошики наповнюють сезонними овочами та фруктами, а також на почесне місце кладуть калач.
Серед сезонних фруктів до кошика потрібно покласти:
- яблука,
- груші,
- сливи,
- персики,
- виноград,
- нектарини,
- абрикоси.
Іноді люди кладуть лохину або чорницю. Екзотичні фрукти такі, як ананас чи банани до кошика класти не варто.
Серед сезонних овочів слід освятити:
- огірки,
- помідори,
- кукурудзу.
Також можна освячувати варену стручкову квасолю.
Та, звичайно, головне не те, що ми покладемо до кошика. Найважливіше те, що в нас у серці та на душі.