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Кошики з фруктами і квітами на бруківці.
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Що потрібно покласти в кошик на Спаса?

Автор: Оксана Марушкевич
05/08/2025 11:01
Азов
ДІМ РІА
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6 серпня віряни відзначатимуть свято Преображення Господнього. У цей день йдуть до храму та освячують кошики, наповнені фруктами та овочами.

Що покласти у кошик, пише Інформатор Івано-Франківськ.

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Традиційно кошики наповнюють сезонними овочами та фруктами, а також на почесне місце кладуть калач.

Серед сезонних фруктів до кошика потрібно покласти:

  • яблука,
  • груші,
  • сливи,
  • персики,
  • виноград,
  • нектарини,
  • абрикоси.

Іноді люди кладуть лохину або чорницю. Екзотичні фрукти такі, як ананас чи банани до кошика класти не варто.

Серед сезонних овочів слід освятити:

  • огірки,
  • помідори,
  • кукурудзу.

Також можна освячувати варену стручкову квасолю.

Та, звичайно, головне не те, що ми покладемо до кошика. Найважливіше те, що в нас у серці та на душі.