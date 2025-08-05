Що потрібно покласти в кошик на Спаса?

6 серпня віряни відзначатимуть свято Преображення Господнього. У цей день йдуть до храму та освячують кошики, наповнені фруктами та овочами.

Що покласти у кошик, пише Інформатор Івано-Франківськ.

Традиційно кошики наповнюють сезонними овочами та фруктами, а також на почесне місце кладуть калач.

Серед сезонних фруктів до кошика потрібно покласти:

яблука,

груші,

сливи,

персики,

виноград,

нектарини,

абрикоси.

Іноді люди кладуть лохину або чорницю. Екзотичні фрукти такі, як ананас чи банани до кошика класти не варто.

Серед сезонних овочів слід освятити:

огірки,

помідори,

кукурудзу.

Також можна освячувати варену стручкову квасолю.

Та, звичайно, головне не те, що ми покладемо до кошика. Найважливіше те, що в нас у серці та на душі.