ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Скандальна блогерка Анна Алхім заявила про переїзд у Дубай
Диван на коліщатках в темній вітальні

Скандальна блогерка Анна Алхім заявила про переїзд у Дубай

Автор: Орися Корчун
05/08/2025 11:24
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Одіозна блогерка Анна Алхім, проти якої навіть відкрили кримінальну справу за державну зраду, заявила, що виїжджає з України. Пише Табло ID. 

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі. 

“Завтра я виїжджаю. Відгадайте, куди? Правильно, в Дубай. Тепер ми будемо жити там. Не знаю, добре це чи погано, час покаже. Тепер у мене буде новий інстаграм, про життя у Дубаї. В Україну повертатися не планую. Поки так”, – написала Анна. 

Вона зазначила, що діти й коти теж переїжджають з нею. Анна Алхім вирішила виїхати з України

Анна зазначила, що повернеться до Києва, коли припиняться обстріли

Анна заявила, що прийняла таке рішення через постійні обстріли столиці. 

“Після останнього прильоту в “Республіку”, куди Вова ходить до школи, я видихнула, що ми не були в Києві. Тому що кожен день як лотерея мене дістав. Не буде обстрілів, я зі сльозами на очах повернусь додому, тому що з такими ж сльозами я лечу туди. Краще Києва для мене немає”, – пояснила блогерка. 

Нагадаємо, на початку літа Анна Алхім втрапила у черговий скандал – вона скривилася, коли її попросили заспівати українську пісню. 

Цей скандал набрав серйозних обертів й на Анну почали жалітися в СБУ. Скарги написав ветеран Олександр Терен, блогерка Олена Мандзюк та нардепка Наталія Піпа. 

Після хвилі хейту та кримінальної справи Анна та Олена погодилися поговорити про ситуацію на інтерв’ю в Раміни. До речі, Алхім там заявила, що не припинить слухати російську музику. 

Нагадаємо Щодо блогерки Анни Алхім відкрито провадження за статтею про державну зраду