Скандальна блогерка Анна Алхім заявила про переїзд у Дубай

Одіозна блогерка Анна Алхім, проти якої навіть відкрили кримінальну справу за державну зраду, заявила, що виїжджає з України. Пише Табло ID.

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Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

“Завтра я виїжджаю. Відгадайте, куди? Правильно, в Дубай. Тепер ми будемо жити там. Не знаю, добре це чи погано, час покаже. Тепер у мене буде новий інстаграм, про життя у Дубаї. В Україну повертатися не планую. Поки так”, – написала Анна.

Вона зазначила, що діти й коти теж переїжджають з нею.

Анна зазначила, що повернеться до Києва, коли припиняться обстріли

Анна заявила, що прийняла таке рішення через постійні обстріли столиці.

“Після останнього прильоту в “Республіку”, куди Вова ходить до школи, я видихнула, що ми не були в Києві. Тому що кожен день як лотерея мене дістав. Не буде обстрілів, я зі сльозами на очах повернусь додому, тому що з такими ж сльозами я лечу туди. Краще Києва для мене немає”, – пояснила блогерка.

Нагадаємо, на початку літа Анна Алхім втрапила у черговий скандал – вона скривилася, коли її попросили заспівати українську пісню.

Цей скандал набрав серйозних обертів й на Анну почали жалітися в СБУ. Скарги написав ветеран Олександр Терен, блогерка Олена Мандзюк та нардепка Наталія Піпа.

Після хвилі хейту та кримінальної справи Анна та Олена погодилися поговорити про ситуацію на інтерв’ю в Раміни. До речі, Алхім там заявила, що не припинить слухати російську музику.

Нагадаємо Щодо блогерки Анни Алхім відкрито провадження за статтею про державну зраду