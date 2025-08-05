У Черкасах чоловік погрожував підірвати гранати

У Черкасах під мостом на проспекті Хіміків чоловік погрожував підірвати кілька гранат. Конфлікт виник через те, що представники районного ТЦК та СП намагалися у нього перевірити документи.

Станом на 10:20 чоловіка затримали, передають кореспонденти Суспільного з місця події.

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09:50 з чоловіком йдуть перемовини, повідомили Суспільному у пресслужбі Головного управління Нацполіції області.

Що відомо про конфлікт у Черкасах

Зранку 5 серпня невідомий чоловік погрожував підірвати гранати під мостом на проспекті Хіміків. Також, зі слів очевидців, у чоловіка був пістолет.

Як повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції області, станом на 09:50 з чоловіком тривали перемовини:

“На місці працює поліція. Тривають слідчі дії та ведуться перемовини з правопорушником. Просимо не наближатися до місця інциденту та не перешкоджати роботі правоохоронців”.

Як повідомили Суспільному в Центрі комплектування та соцпідтримки, чоловіка сьогодні вранці зупинили з метою перевірки облікових даних.