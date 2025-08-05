У Черкасах чоловік погрожував підірвати гранати

У Черкасах під мостом на проспекті Хіміків чоловік погрожував підірвати кілька гранат. Конфлікт виник через те, що представники районного ТЦК та СП намагалися у нього перевірити документи.
Станом на 10:20 чоловіка затримали, передають кореспонденти Суспільного з місця події.
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09:50 з чоловіком йдуть перемовини, повідомили Суспільному у пресслужбі Головного управління Нацполіції області.
Що відомо про конфлікт у Черкасах
Зранку 5 серпня невідомий чоловік погрожував підірвати гранати під мостом на проспекті Хіміків. Також, зі слів очевидців, у чоловіка був пістолет.
Як повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції області, станом на 09:50 з чоловіком тривали перемовини:
“На місці працює поліція. Тривають слідчі дії та ведуться перемовини з правопорушником. Просимо не наближатися до місця інциденту та не перешкоджати роботі правоохоронців”.
Як повідомили Суспільному в Центрі комплектування та соцпідтримки, чоловіка сьогодні вранці зупинили з метою перевірки облікових даних.
“У ході спілкування чоловік дістав гранату, висмикнув чеку, почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК”.