На одній із вулиць Івано-Франківська буде частково обмежений рух транспорту

Пише Правда.іф з посиланням на ДМП “Івано-Франківськ теплокомуненерго”

“05 серпня 2025 р. із 11:00 до 14:00 год. (орієнтовно) буде частково обмежений рух транспорту на кільці вул. Чорновола зі сторони вул. Петлюри в бік вул. Чорновола.

Будуть виконуватися роботи з відновлення асфальтового покриття”, – йдеться у дописі.