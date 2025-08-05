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На одній із вулиць Івано-Франківська буде частково обмежений рух транспорту

Автор: Оксана Марушкевич
05/08/2025 10:15
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Сьогодні в Івано-Франківську буде обмежений рух транспорту. Дорожні ремонтні роботи проводитимуть на кільці вулиці Чорновола зі сторони вулиці Петлюри.

Пише Правда.іф з посиланням на ДМП “Івано-Франківськ теплокомуненерго”

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“05 серпня 2025 р. із 11:00 до 14:00 год. (орієнтовно) буде частково обмежений рух транспорту на кільці вул. Чорновола зі сторони вул. Петлюри в бік вул. Чорновола.

Будуть виконуватися роботи з відновлення асфальтового покриття”, – йдеться у дописі.