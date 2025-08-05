Вибираємо ліжко в спальню відповідно до стилю інтер’єру

Ліжко є найважливішим елементом в спальні, яке задає тон загальному інтер’єру. Тому при виборі ліжка потрібно враховувати не лише його розмір, зручність під час сну, але й те, як воно буде вписуватися в стилістику спальні. У цій статті ми розповімо про те, як вибрати ліжка у Львові, які б чудово вписувалися до вашої стилістики та підкажемо, де їх краще замовити.

Скандинавський та класичний стиль

Говорячи про скандинавський стиль, необхідно розуміти, що його ключовими рисами є:

мінімалізм;

використання природних матеріалів;

практичність;

переважне використання світлих кольорів.

Тому, якщо у вас спальня у скандинавському стилі, краще віддавати перевагу простим дерев’яним рамам ліжка світлого тону. Це може бути сосна або дуб. Дизайн самого ліжка повинен бути мінімалістичним, в нього немає бути важких елементів чи прикрас.

Якщо ви хочете зробити тканинне узголів’я, краще виконувати його у світло-сірому, білому чи бежевому кольорі. Радимо звернути увагу на моделі ліжок, які мають вбудовані ніші або ящики. Це є дуже зручним та функціональним рішенням, популярним у скандинавському стилі.

Класичний стиль вирізняється симетрією, витонченими формами та благородними кольорами. У такому стилі добре будуть виглядати масивні дерев’яні ліжка, які мають декоративні узголів’я.

Каркас може бути виконаний із натурального дерева та мати темні відтінки. Додатковим елементом стануть витончені різьблені деталі, або ж оббивка зі шкіри та оксамиту. Зверніть увагу, що в класичному стилі зазвичай біля ліжок розташовують тумби, а також комод, які мають спільний дизайн із ліжком.

Ліжка у стилі лофт та модерн

Ключовими характеристиками стилю лофт є наявність індустріальних елементів, грубість та мінімальна кількість декору. Тому, обираючи ліжко для спальні в цьому стилі, необхідно звернути увагу на:

наявність металевого каркаса або комбінації металу із дерев’яними матеріалами;

використання відкритої конструкції, яка немає оббивки;

застосування спокійних кольорів – це може бути сірий, чорний, колір темного дерева чи графіту.

Стиль лофт відкритий до експериментів із нестандартними формами. Тому ви можете замовити ліжка, які мають круглі узголів’я або асиметричні дизайни. А втілити усі ваші побажання щодо стилевого рішення ліжок вам допоможе інтернет-магазин Soft Touch, де великий вибір якісних меблів за розумними цінами.

Якщо у вас модерновий стиль, який має чіткі лінії, вирізняється функціональністю та спокійною палітрою кольорів, можна обирати низькі ліжка-платформи. Важливо, щоб узголів’я було м’яким, не мало додаткового декору. Оббивка може бути тканинною, велюровою чи шкіряною.

Прованс та бохо

Для стилю прованс характерна романтичність, пастельні відтінки та затишок. Тому досить органічно в цей стиль підійдуть ліжка, які мають ковані або різьблені дерев’яні узголів’я. Оббивку можна обрати в натуральних або квіткових принтах.

Для стилю бохо характерна природність, наявність міксу фактур та елементів ручної роботи. Тому ліжка, які мають каркас із ротанга або дерев’яного масиву, досить органічно впишуться в цей стиль.

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