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Поліція повідомила подробиці аварії в Івано-Франківську, в якій водій Tesla влетів у бетонний паркан

Автор: Оксана Марушкевич
05/08/2025 09:48
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На вулиці Деповській в Івано-Франківську нетверезий водій електромобіля Tesla не справився з керуванням і наїхав на бетонну огорожу.

Внаслідок аварії двоє людей отримали травми та були госпіталізовані до лікарні.

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Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

43-річний водій Tesla Model 3, який їхав разом із 33-річним пасажиром, перевищив дозволену швидкість, не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну огорожу.

Правоохоронці встановили, що керманич – нетверезий.

У результаті аварії водій та пасажир отримали тілесні ушкодження, їх доставлено до лікарні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.