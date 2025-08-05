Якою буде погода на Івано-Франківщині 5 серпня

5 серпня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, можливий невеликий короткочасний дощ, місцями — грози.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

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В Івано-Франківську вдень стовпчики термометрів піднімуться до 25-27° тепла. По області вдень прогнозують 22-27° тепла. У високогір’ї Карпат — 18-23° тепла.

Вітер — західний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.