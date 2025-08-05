Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

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5 серпня – 135 років від дня народження Романа Горбового (1890-1976), майстра народного ткацтва, уродженця м. Косова (нині адміністративний центр Косівської територіальної громади Косівського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.