Прикарпатські волонтери оголосили спільний збір на фургон для 47-ї бригади ВІДЕО

Мікроавтобус Фольксваген, який доставили із лінії фронту для проведення ремонту був знищений під час останнього масованого ракетного обстрілу Івано-Фракнівська, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Нагадаємо, що На Франківщині внаслідок російського обстрілу постраждали чотири людини, серед них — дитина. ФОТО

Внаслідок ракетного удару по Івано-Франківську 21 липня постраждала станція техобслуговування, де на ремонті перебував бойовий автомобіль 47-ї окремої механізованої бригади «Магура». Автомобіль згорів. Машина, що пройшла Бахмут, Донецьк і Суми, була для бійців не просто транспортом, а мобільним укриттям і штабом, пише ПІК.

Тепер підрозділ терміново потребує нового авто.





Щоб зібрати необхідні 350 тисяч гривень, волонтери запустили ініціативу «дружніх банок» — індивідуальних мінізборів по 20 тисяч гривень. До проєкту вже долучилися 11 волонтерів. Потрібні ще четверо.

Серед учасників збору організатори розіграють унікальну карту України, виготовлену з гільзи та підписану захисниками.

Ім’я переможця визначить чотирирічна донька загиблого воїна Назара Бакая.

Задонатити можна на основну банку збору за посиланням https://send.monobank.ua/jar/5ZUzEFzXps — посилання на банку

Нагадаємо, що Росіяни завдали удару по Франківській громаді: Є постраждалі, – Марцінків