На Франківщині внаслідок російського обстрілу постраждали чотири людини, серед них — дитина. ФОТО

Вночі Івано-Франківська область зазнала чергової атаки з боку Росії. Найбільших пошкоджень зазнали житлові будинки в Івано-Франківській територіальній громаді.

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Як повідомляє ГУ ДСНС Івано-Франківської області, унаслідок обстрілу постраждали четверо людей, серед яких — дитина.

Всі вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

В одному з районів громади сталася пожежа двоповерхового приватного будинку, яку вдалося оперативно ліквідувати. Також зафіксовані пошкодження інших житлових об’єктів. На місці події працювали рятувальники та сапери ДСНС.

У самому Івано-Франківську внаслідок влучань спалахнули пожежі на відкритій автостоянці — загорілися гаражі та автомобілі, а також виробничо-складські приміщення. Загальна площа займань сягнула понад 500 квадратних метрів.

Усі пожежі були швидко локалізовані.

Окремий інцидент стався у Городенківській територіальній громаді Коломийського району — там виникла пожежа господарчої будівлі. Її ліквідували без жертв і постраждалих.

Рятувальники та комунальні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків обстрілу. Інформація щодо стану постраждалих і масштабу руйнувань уточнюється.