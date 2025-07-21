ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Запуск ракети в небо з димним слідом
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Городенківщині внаслідок падіння ракети загорілась господарська будівля

Автор: Оксана Марушкевич
21/07/2025 08:59
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

21 липня 2025 року під час ракетної атаки на Івано-Франківську область зафіксовано ураження на території Городенківської громади.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиданням на очільника громади Богдана Кобилянського.

В одному із сіл громади, внаслідок падіння уламків, ймовірно, ракети типу Х-101, виникла пожежа господарської будівлі.

На місці події працюють рятувальники ДПРЧ-13 м. Городенка. Потерпілих немає.

“Щиро дякуємо нашим силам протиповітряної оборони за професійну роботу та захист! Саме завдяки їм вдалося уникнути значно більших руйнувань і жертв.

Нагадуємо: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

Це рятує життя. Бережіть себе та своїх рідних!” – йдеться у дописі.