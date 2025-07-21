На Городенківщині внаслідок падіння ракети загорілась господарська будівля

21 липня 2025 року під час ракетної атаки на Івано-Франківську область зафіксовано ураження на території Городенківської громади.

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Пише Правда.іф з посиданням на очільника громади Богдана Кобилянського.

В одному із сіл громади, внаслідок падіння уламків, ймовірно, ракети типу Х-101, виникла пожежа господарської будівлі.

На місці події працюють рятувальники ДПРЧ-13 м. Городенка. Потерпілих немає.

“Щиро дякуємо нашим силам протиповітряної оборони за професійну роботу та захист! Саме завдяки їм вдалося уникнути значно більших руйнувань і жертв.

Нагадуємо: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

Це рятує життя. Бережіть себе та своїх рідних!” – йдеться у дописі.