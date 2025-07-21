Як знайти пісню з Інстаграму через Shazam

Знайома ситуація: ви гортайте стрічку або дивитесь сторіс в Інстаграмі й раптом чуєте класну пісню? Композиція триває кілька секунд, назва невідома, а ви вже хочете додати її до свого плейлиста. Як швидко розпізнати та зберегти трек з Інстаграму за допомогою Shazam? У нашій докладній статті ви дізнаєтеся, чому саме додаток Shazam стане вашим найкращим помічником, отримаєте покрокову інструкцію з його використання й ознайомитеся з альтернативними способами пошуку музики в мережі. А якщо ви не лише слухаєте, а й просуваєте свій контент в Instagram — купити підписників Інстаграм у сервісі UA‑SMM можна тут — це допоможе прискорити зростання аудиторії та привернути увагу до профілю вже з перших публікацій.

Чому Shazam — найкращий інструмент для розпізнавання музики в Інстаграмі

Переваги використання Shazam для пошуку музики в Інстаграмі

Додаток Shazam давно став номером один серед інструментів для пошуку музики. Відгуки користувачів підтверджують — цей сервіс найточніше та найшвидше визначає композиції, навіть у складних умовах із фоновими шумами. Ось ключові переваги Shazam:

Швидкість розпізнавання: Визначає музику за кілька секунд.

Визначає музику за кілька секунд. Велика база музики: Понад 70 мільйонів треків різних жанрів.

Понад 70 мільйонів треків різних жанрів. Інтеграція з соцмережами: Легко діліться знайденими піснями з друзями просто з додатка.

Легко діліться знайденими піснями з друзями просто з додатка. Збереження треків: Автоматичне додавання знайдених композицій у свої плейлисти на таких сервісах, як Spotify або Apple Music.

Автоматичне додавання знайдених композицій у свої плейлисти на таких сервісах, як Spotify або Apple Music. Безкоштовно: Додаток не потребує оплати за стандартний функціонал.

Покрокова інструкція з використання Shazam для пошуку музики в Інстаграмі

Підготовка до використання Shazam

Перед тим як використовувати Shazam для розпізнавання музики в Інстаграмі, важливо підготувати додаток до роботи. Ось прості кроки:

Встановлення: Завантажте додаток на смартфон з офіційних джерел (сайт Shazam, App Store або Google Play). Налаштування: Переконайтеся, що ви надали доступ до мікрофона та сповіщень. Авторизація через соцмережі: Прив’яжіть акаунт Shazam до свого облікового запису в соцмережах — це зручно для поширення пісень.

Використання Shazam для розпізнавання музики з Інстаграму в реальному часі

Під час перегляду відео або сторіс в Instagram дотримуйтесь наступних кроків:

Запустіть Shazam на телефоні. Перейдіть назад до Instagram, утримуючи відтворення відео або сторіс з музикою. Активуйте Shazam, натиснувши велику кнопку розпізнавання. Піднесіть телефон ближче до джерела звуку на 5–10 секунд. Готово! Ви побачите назву пісні й виконавця, зможете зберегти трек або поділитися ним у своїх соцмережах.

Якщо Shazam не розпізнав трек з першого разу — збільште гучність, піднесіть пристрій ближче до динаміка або повторіть спробу кілька разів.

Альтернативні способи пошуку музики з Інстаграму

Інші додатки для розпізнавання музики

Окрім Shazam, є й інші сервіси, як-от SoundHound або Google Assistant. Ось коротке порівняння:

Додаток Швидкість розпізнавання Точність Додаткові функції Shazam Висока Дуже висока Інтеграція з соцмережами, авто-додавання в плейлисти SoundHound Середня Висока Відображає текст пісні в реальному часі Google Assistant Середня Середня Гарна інтеграція з екосистемою Google

Вибирайте інший сервіс, якщо Shazam не розпізнає трек або якщо вам потрібні додаткові можливості (наприклад, текст пісні).

Пошук музики через сам Instagram

Instagram також має вбудовані функції пошуку музики:

Мітки музики в сторіс: Якщо автор додав трек, назва відображається внизу екрана.

Якщо автор додав трек, назва відображається внизу екрана. Reels: Під час перегляду натисніть на іконку треку внизу, щоб побачити назву пісні й виконавця.

Поширені запитання про Shazam та Instagram

Чи можна використовувати Shazam для розпізнавання музики з відео в Інстаграмі?

Так, Shazam чудово підходить для розпізнавання музики з будь-якого Instagram-контенту: відео, Reels і сторіс.

Як зберегти знайдені треки з Інстаграму до плейлистів?

Після розпізнавання треку ви можете одразу додати його в Spotify або Apple Music через Shazam. Якщо ж Instagram не відкривається або працює нестабільно — ось інструкція, яка допоможе розібратись із проблемою: https://ua-smm.com.ua/uk/blog/chomu-ne-vidkryvayetsya-instagram/

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