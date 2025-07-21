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Погода на Івано-Франківщині 21 липня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода на Івано-Франківщині 21 липня

Автор: Олег Мамчур
21/07/2025 09:20
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21 липня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями — грози.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

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  • Температура повітря в Івано-Франківську — 25-27° тепла.
  • По області вночі прогнозують 24-29° тепла.
  • У високогір’ї Карпат вночі — 18-23° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 2-4 кілометри.