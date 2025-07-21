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Повітряні Сили збили понад 400 цілей під час нічної атаки
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Повітряні Сили збили понад 400 цілей під час нічної атаки

Автор: Олег Мамчур
21/07/2025 09:54
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В ніч на 21 липня російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши 450 засобів повітряного нападу, з яких силам ППО вдалося збити та подавити 427 цілей.

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Про це повідомили на сторінці Повітряних Сил ЗСУ.

Зазначається, що загалом противник атакував 426-ма ударними БПЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами, а також 24-ма ракетами різних типів, зокрема «Кинджал», «Калібр», «Іскандер-К» та Х-101.

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09:30 протиповітряною обороною було збито та подавлено 224 засоби повітряного нападу противника, серед яких — 200 ударних БпЛА типу «Shahed» та переважна більшість ракет.

«Крім того, 203 дрони-імітатори не досягли цілей — локаційно втрачені (імовірно подавлені РЕБ)», — повідомили у Повітряних Силах.

На жаль, зафіксовано влучання 23 ударних БПЛА у трьох локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях. У Повітряних Силах попередили, що ворожа атака триває.

Повітряні сили збили 224 цілі, 21 липня 2025.