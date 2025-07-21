У Франківську горіло відділення “Нової пошти”

Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

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20 липня о 18:20 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Сорохтея в Івано-Франківську.

“Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що горить прибудова на площі 70 м.кв.

О 18:48 пожежу було ліквідовано та не допущено перекидання вогню на поруч розташовані будівлі”, – йдеться у дописі.