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У Франківську горіло відділення “Нової пошти”

Автор: Оксана Марушкевич
21/07/2025 10:25
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Рятувальники оперативно ліквідували пожежу в Івано-Франківська.

Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

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20 липня о 18:20 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Сорохтея в Івано-Франківську.

“Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що горить прибудова на площі 70 м.кв.

О 18:48 пожежу було ліквідовано та не допущено перекидання вогню на поруч розташовані будівлі”, – йдеться у дописі.

Пожежники гасять вогонь на даху будівлі.
Пожежники працюють на даху, гасять пожежу.
Пожежники гасили пожежу, дим на вулиці міста.