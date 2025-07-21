На Прикарпатті триває акція “Дні здоров’я” від Червоного Хреста

На Івано-Франківщині розпочалася акція “Дні здоров’я” з безкоштовними медичними консультаціями та обстеженнями.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила про початок медичної акції на Прикарпатті. Команди лікарів працюватимуть у різних куточках області, надаючи безкоштовні медичні послуги мешканцям, пишуть Версії.

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“На Прикарпатті тривають “Дні здоров’я”, — повідомила Світлана Онищук.

Медичні бригади Товариства Червоного Хреста організували виїзні прийоми в населених пунктах області. Лікарі працюватимуть за попередньо складеним графіком протягом наступного тижня.

“Впродовж наступного тижня команди лікарів працюватимуть у різних куточках Прикарпаття”, — зазначила голова ОВА.

21 липня медичні бригади прийматимуть пацієнтів у селах Лисець, Слобідка та Незвисько. Жителі цих населених пунктів зможуть отримати консультації спеціалістів та пройти базові обстеження.

22 липня лікарі працюватимуть у Старих Богородчанах та Івано-Франківську на вулиці Панаса Мирного. Також медична бригада відвідає село Тулуків для надання допомоги місцевим мешканцям.

23 липня заплановано роботу медиків у селі Цвітова та Івано-Франківську на вулиці Бандери, 10Г. Жителі Тулукова також матимуть можливість отримати медичні консультації цього дня.

24 липня найбільша кількість медичних пунктів працюватиме одночасно. В Івано-Франківську лікарі прийматимуть на вулиці Військових Ветеранів, 12. У Тисмениці медична бригада розташується на вулиці Галицька, 32, а також буде працювати пункт у Семенівці.

25 липня завершальний день акції пройде в селі Гринівка та Івано-Франківську на вулиці Г. Упа, 1. Мешканці Семенівки також зможуть скористатися медичними послугами цього дня.

Світлана Онищук закликала жителів області активно долучитися до акції та подбати про власне здоров’я. Голова ОВА підкреслила важливість профілактичних медичних оглядів для збереження здоров’я.

“Запрошую жителів області подбати про власне здоров’я, отримати консультації лікарів та пройти базові обстеження”, — сказала Світлана Онищук.

Акція «Дні здоров’я» спрямована на підвищення доступності медичної допомоги для мешканців віддалених населених пунктів. Виїзні медичні бригади дозволяють жителям сіл отримати кваліфіковану допомогу без поїздок до районних центрів.

Товариство Червоного Хреста регулярно організовує подібні акції на території Івано-Франківської області. Медичні бригади надають базові медичні послуги та консультації спеціалістів різного профілю.

Безкоштовні медичні обстеження включають загальний огляд, вимірювання артеріального тиску, консультації терапевта. За потреби пацієнтів направляють на додаткові обстеження до медичних закладів.

Ініціатива має особливе значення для мешканців сільських територій, де доступ до медичних послуг може бути обмеженим. Виїзні медичні бригади забезпечують первинну медичну допомогу просто в населених пунктах.

Голова ОВА наголосила на важливості турботи про здоров’я в умовах воєнного стану. Регулярні медичні огляди допомагають виявити проблеми на ранніх стадіях та попередити розвиток захворювань.

“Бережіть себе і будьте здорові”, — побажала Світлана Онищук мешканцям області.

Жителі області можуть звертатися до медичних бригад за консультаціями та обстеженнями в зазначені дні та за вказаними адресами. Всі послуги надаються безкоштовно в межах гуманітарної акції.