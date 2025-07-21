Поліція розшукала неповнолітнього прикарпатця Цінявського Івана

Оновлено! Розшук припинено!

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Поліція встановила місцезнаходження неповнолітнього жителя Дзвиняцької територіальної громади. Хлопця розшукали ювенальні поліцейські у лісовому масиві, неподалік місця проживання. З ним все гаразд, пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

“Нагадуємо, відділ ювенальної превенції розшукував 14-річного хлопця, який 20 липня 2025 близько 13:00 год. пішов з дому та не повернувся по місцю свого проживання”, – йдеться у дописі правоохоронців.

Зниклий- Цінявський Іван Михайлович, 2010 року народження, житель села Росільна.

Прикмети: зріст близько 175 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке темного кольору.

Одягнений: шорти чорного кольору, футболка чорного кольору та тапочки сірого кольору.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників медіа, які можуть допомогти встановити місцезнаходження неповнолітнього Івана Цінявського або надати іншу корисну інформацію, негайно телефонувати на лінію «102» , відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами:

0674971787, 0979832132, 0673362775, 0669897515.