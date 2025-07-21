На Прикарпатті водій авто на смерть збив пішохода. ФОТО

Поліція Прикарпаття встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув пішохід.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком сталася 20 липня о 23:30 в Калуській ТГ. За даним фактом розпочали кримінальне провадження. Встановлюються всі обставини події.

Як попередньо встановили поліціянти, 23-річний мешканець Калуської ТГ, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, рухаючись автодорогою Н-10 сполученням «Стрий-Чернівці-Мамалига», в селі Голинь, не обрав безпечної швидкості руху, проявив неуважність, не врахував дорожньої обстановки та вчинив наїзд на 40-річного мешканця обласного центру. Останній рухався по проїзній частині дороги.

Від отриманих травм пішохід загинув на місці події.

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлює слідство.

Поліція закликає водіїв неухильно виконувати вимоги Правил дорожнього руху. Зокрема будьте уважними за кермом, дотримуйтесь безпечної швидкості руху, дистанції та інтервалу, не порушуйте правила обгону, проїзду пішохідних переходів та перехресть, уникайте ризикованих маневрувань.